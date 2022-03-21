В ближайшие три дня в Казахстане ожидается снег с низовой метелью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 марта 2022 года представили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Как отмечают синоптики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а 23-24 марта западные регионы республики будут находится под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков. По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра. На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла.