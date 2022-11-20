В ближайшие семь лет нужно усилить борьбу с незаконной конкуренцией – экономист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым экономист Куаныш Жаиков поделился мнением о направлениях развития экономики Казахстана после выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономическая политика – это как пирамида. В ней есть и менее значимые сферы. Например, налоги, бюджетная политика. В 2012 году мы заявили, что войдем в ряды 30 развитых стран. Для достижения этой цели был поставлен ряд задач – создать государственную корпорацию, выделить секторы, диверсифицировать национальную экономику. Однако со временем озвученные в то время инициативы повернулись на 180 градусов. На сегодняшний день лидером в экономике является частный сектор. Поэтому очень важно защищать его права. Второй важный момент – продвижение конкуренции. Как отмечал Глава государства, экономика полна монополий», - сказал Куаныш Жаиков.

По словам спикера, незаконная монополия приводит к росту цен и безработице.

«Поэтому в ближайшие семь лет нужно усилить борьбу с главными базами экономики – незаконной конкуренцией и частным сектором. После январских событий планы Правительства изменились. При Правительстве была создана специальная комиссия и возвращаются вывезенные за рубеж капиталы», - добавил эксперт.





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