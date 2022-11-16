Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В ближайшие семь лет 90% госуслуг в РК будут оказываться на проактивной основе

    16 Ноября 2022, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие семь лет 90% государственных услуг будут оказываться на проактивной основе. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда мы говорим о будущем цифрового Казахстана, то самое главное здесь - это ориентация на человека. Это внедрение цифровых технологий. Наша задача как цифрового правительства состоит в том, чтобы все Правительство повернулось к человеку и стало гораздо более проактивным. То есть, обычный человек должен через смартфон получить доступ к необходимым сервисам», - сказал Багдат Мусин.

    По его словам, чем больше цифровых технологий войдет в жизнь казахстанцев, тем эффективнее будут принимаемые Правительством решения.

    «Если сейчас деятельность государства оцифрована, то через семь лет 90 % услуг должны стать проактивными. Тогда государство будет выносить решения не на основе каких-либо гипотез и суждений, а на основе данных, собранных через государственные и негосударственные базы данных», - пояснил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Другие государственные органы Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему на портале eGov часто бывают сбои
    Когда военный билет появится в eGov mobile
    80% всех госуслуг будут доступны в eGov mobile до конца года
    Систему электронной очереди запускают в пункте пропуска «Достык»
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров