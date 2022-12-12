В ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. «Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и Правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. В ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Тратить из него надо меньше, а зарабатывать – больше. Причем проблемы с тем, чтобы «зарабатывать», очевидно, тоже имеют место быть», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, инвестиционная доходность фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда – 6,4%, норвежского – 7,5%.

«Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов. Поручаю Национальному банку совместно с Правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом с учетом вышесказанного. Все высказанные недостатки и замечания должны быть полностью учтены», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%.

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