В ближайшее время в Twitter будут твориться глупости - Илон Маск

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Илон Маск предупредил в среду, что в приобретенной им в конце октября социальной сети Twitter будет происходить много глупостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.