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    В ближайшее время в Twitter будут твориться глупости - Илон Маск

    10 Ноября 2022, 04:49

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Илон Маск предупредил в среду, что в приобретенной им в конце октября социальной сети Twitter будет происходить много глупостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пожалуйста, имейте в виду, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы проследим за тем, чтобы то, что работает, продолжало работать, исправим то, что не работает», - написал он на своей странице в этой социальной сети.

    Перед этим Маск призвал пользователей оставлять жалобы на работу платформы в комментариях. «Оператор горячей линии по приему жалоб находится на связи! Пожалуйста, указывайте свои недовольства ниже (под публикацией)», - отметил он.

    27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

    Также Илон Маск распустил совет директоров компании. Однако роспуск совета директоров и переход управления компанией полностью под контроль Илона Маска носит временный характер. Об этом сообщил сам предприниматель.

    Сразу после покупки Twitter Маск уволил ряд членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в минувшую субботу направил открытое письмо главному исполнительному директору Twitter Илону Маску, призвав к тому, чтобы права человека занимали центральное место в управлении этим каналом соцсетей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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