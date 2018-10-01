В ближайшее время предприниматели почувствуют эффект от реализации Послания - Маулен Ашимбаев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области приступили к реализации Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Чтобы ознакомиться с ходом исполнения поручений Елбасы, в регион прибыл первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан». Маулен Ашимбаев вместе с акимом области Кумаром Аксакаловым посетил ряд промышленных предприятий и социальных объектов, а также встретился с местными партийцами и студенческой молодежью, передает МИА «Казинформ».

Завод имени С.М. Кирова насчитывает уже 90-летнюю историю. В середине прошлого века здесь начинали с выпуска радиоприемников, радиостанций, антенных устройств и других радиоприборов. В 1983 году наладили серийное производство магнитол «Медео». Предприятие всегда шагало в ногу со временем. Так, в 1997 году, исходя из потребностей рынка, на Севере Казахстана начали разработку счетчиков газа и электроэнергии, а также выпуск трансформаторов тока, устройств защиты электродвигателя, автомобильных насосов и домкратов. Сегодня петропавловский завод является единственным предприятием в стране, где выпускают 3D-принтеры собственной разработки. Здесь же производят печатные платы 5 класса точности, продукцию для нефтегазового, железнодорожного комплекса, цифрового телевидения и мобильных комплексов связи.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» ознакомился с деятельностью предприятия, напомнив, что одним из направлений нового Послания Главы государства как раз и является развитие инновационных и сервисных секторов экономики. Местные промышленники двигаются в правильном направлении. По уровню инновационной активности предприятия региона уже занимают третье место по Республике. Он также подчеркнул, что со стороны партии «Нұр Отан» будет значительно активизирован общественный контроль за исполнением поручений Главы государства.

«Очень важно, чтобы те меры, те поручения, которые были изложены в Послании, были полностью и своевременно реализованы. Это будет находиться на контроле партии как в центре, так и на местах. Если какие-то госорганы не выполняют поручения Президента, мы будем ставить вопрос об ответственности таких структур и руководителей. В этом вопросе партия занимает решительную позицию. Мы будем делать все, чтобы поручения Президента страны по поддержке МСБ были полностью реализованы. В ближайшее время предприниматели должны почувствовать эффект от реализации Послания», - отметил Маулен Ашимбаев.

Северо-Казахстанская область сегодня в числе лидеров и по использованию мер государственной поддержки бизнеса. Представители партии «Нұр Отан» посетили индустриальную зону ТОО «Радуга». В рамках «Дорожной карты бизнеса - 2020» данная компания получила свыше 2 млрд тенге на субсидирование ставки вознаграждения банковских займов.







Местный предприниматель Дмитрий Шарапаев обеспечил рабочими местами уже 400 человек и сегодня успешно реализует идею Президента о развитии «экономики простых вещей». В Петропавловске наладили производство продуктов питания, товаров народного потребления из пластика, а также различных железобетонных изделий. Ассортимент замещающих товаров составляет свыше 500 единиц: сухие завтраки, кукурузные палочки, лапша быстрого приготовления, пластиковая посуда, тазы, ведра, лопаты и т.д. Раньше все это приходилось импортировать из соседней России или Китая, теперь отечественное предприятие обеспечивает потребность внутреннего рынка и успешно экспортирует свою продукцию за рубеж. В планах бизнесмена реализация еще четырех проектов на 10 млрд тенге, что позволит создать дополнительно 400 новых вакансий.

Маулен Ашимбаев во время посещения данного предприятия отметил, что поддержке малого и среднего бизнеса Глава государства всегда уделяет большое внимание. Новое Послание не стало исключением. Президент поручить продлить успешно зарекомендовавшую себя «Дорожную карту бизнеса» до 2025 года и выделить на её реализацию не менее 30 млрд тенге ежегодно. Только благодаря этой инициативе Елбасы в стране будет дополнительно создано 22 тысячи новых рабочих мест, в государственный бюджет в виде налогов поступит 224 млрд тенге, а общая сумма товаров, произведенных представителями бизнес-сферы составит 3 трлн тенге.

На встрече с областным партийным активом Маулен Ашимбаев поставил ряд первостепенных задач в рамках исполнения поручений Елбасы. Он подчеркнул, что роль партии заключается в непосредственном участии нуротановцев в реализации Послания и других стратегических инициатив Главы государства, а также установлении общественного мониторинга и контроля за их исполнением. Также на заседании говорили о новых партийных проектах, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, дальнейшее развитие таких программ как «Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру».

Стоит отметить, что именно благодаря программе по модернизации общественного сознания в Петропавловске открыли памятник выдающемуся акыну, музыканту, батыру и полководцу Кожабергену жырау, который внес вклад в написание свода законов Тауке-хана «Жеті жарғы».

О мерах по поддержке подрастающего поколения, увеличении расходов на образование и предстоящем Годе молодежи речь шла на встрече со студентами и преподавателями Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева. Маулен Ашимбаев также рассказал о Пяти социальных инициативах Главы государства, которые связаны с дополнительным выделением грантов на обучение и строительством новых студенческих общежитий. Студенты в свою очередь высказали свое одобрение новому Посланию Президента, которое носит яркой выраженный социальный характер.







