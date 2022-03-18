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    В ближайшее время ожидается уточнение параметров республиканского бюджета – Минфин РК

    18 Марта 2022, 09:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

    Как прокомментировал министр, в Послании Главы государства есть и другие поручения, касающиеся компетенции Министерства финансов. Соответствующие предложения по ним, как отметил Ерулан Жамаубаев, будут представлены в уполномоченные государственные органы.

    «Все запланированные меры по реализации поручений Президента будут приняты своевременно, а необходимые финансовые вопросы проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», - сказал глава ведомства.

    Ранее министр сообщил, что Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минфин РК Бюджет Финансы Послание Президента РК-2022
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