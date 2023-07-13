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    В ближайшее время мы будем наблюдать плавное скольжение цен на недвижимость вниз - эксперт

    13 Июля 2023, 15:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоит ли ожидать очередного понижения цен на недвижимость в РК. На этот вопрос ответила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недвижимость – это не скоропортящийся товар, который быстро пропадет если его не продать, а ценник у нее не маленький, поэтому тенденции, которые наметились имеют как правило длительный эффект. В ближайшее время мы будем наблюдать плавное скольжение цен вниз на фоне самых разнообразных и самых лояльных условий от застройщиков – и снижение первоначального взноса при покупке и предоставление длительных рассрочек при покупке», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

    Она также отметила и другие факторы, которые могут повлиять на цены.

    «Кроме того, что будет происходить с ценами на квадраты будет однозначно зависеть от общей экономической ситуации и уровня инфляции в частности», - подчеркнула Нина Лукьяненко.

    Ранее она заявила, что тенденция снижения цен на жилье продлится еще как минимум несколько месяцев, а возможно и до конца года.

    Отметим, что цены на вторичное жилье снова снижаются в Казахстане. Квадратный метр в среднем по республике стоит на 2% меньше, чем в начале года, и на 1,9% больше, чем годом ранее.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Экономика Недвижимость
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