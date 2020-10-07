Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Бишкеке пытаются захватить горводоканал

    7 Октября 2020, 08:45

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане готовится рейдерский захват стратегически важного объекта производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) «Бишкекводоканал». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    «Уважаемые кыргызстанцы! Коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» обращается к общественности, Координационному Совету, временно исполняющему обязанности премьер - министра С. Жапарову. Готовится рейдерский захват стратегически важного объекта - ПЭУ «Бишкекводоканал». Основная задача Управления - водоснабжение и водоотведение.

    Сотрудники Водоканала вне политики и работают 24/7 без выходных, и праздников, так как в приоритете миллионный город, и его окрестности. Коллектив Управления, как слаженный механизм, работает без перебоев. Однако некоторые деструктивные силы в свете последних событий решили воспользоваться ситуацией и взять в свои руки ПЭУ «Бишкекводоканал». Ещё раз заявляем, что коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» вне политики и занимается своим прямым делом - обеспечивает Бишкек и его окрестности питьевой водой, а также канализационными стоками. Призываем общественность поддержать коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» и не допустить рейдерский захват стратегически важного объекта для столицы Кыргызстана», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Кнут и пряник – фермеров будут стимулировать к использованию водосберегающих технологий
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC