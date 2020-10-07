В Бишкеке пытаются захватить горводоканал

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане готовится рейдерский захват стратегически важного объекта производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) «Бишкекводоканал». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

«Уважаемые кыргызстанцы! Коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» обращается к общественности, Координационному Совету, временно исполняющему обязанности премьер - министра С. Жапарову. Готовится рейдерский захват стратегически важного объекта - ПЭУ «Бишкекводоканал». Основная задача Управления - водоснабжение и водоотведение.

Сотрудники Водоканала вне политики и работают 24/7 без выходных, и праздников, так как в приоритете миллионный город, и его окрестности. Коллектив Управления, как слаженный механизм, работает без перебоев. Однако некоторые деструктивные силы в свете последних событий решили воспользоваться ситуацией и взять в свои руки ПЭУ «Бишкекводоканал». Ещё раз заявляем, что коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» вне политики и занимается своим прямым делом - обеспечивает Бишкек и его окрестности питьевой водой, а также канализационными стоками. Призываем общественность поддержать коллектив ПЭУ «Бишкекводоканал» и не допустить рейдерский захват стратегически важного объекта для столицы Кыргызстана», - говорится в сообщении.