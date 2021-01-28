В Бишкеке отметили 175-летие акына Жамбыла

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана, в Академии Чингиза Айтматова «Манас» при участии Международной тюркской академии, состоялась конференция и презентация книг в честь 175-летие акына Жамбыла Жабайулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Как сообщил академик Абдылдажан Акматалиев, знаменательно то, что 175-летие Жамбыл Жубайулы начинает отмечаться в Кыргызстане, так как он был очень близок с кыргызскими акынами.

«Жубайулы был очень близок к кыргызам. Его произведение «Кыз Жибек» у нас очень любят. Он очень тесно общался с нашими акынами Калыком, Осмонкулом, Алымкулом, тесно дружил с нашими акынами Куренкеевым. Его произведения читают в наших школах, а также в высших учебных заведениях. Знаменательно и то, что 175-летие Жамбыла начинают отмечать в Кыргызстане, и это правильно, так как он очень долгое время жил и творил в Кыргызстане», - сообщил Акматалиев.

В конференции принял участие и.о. министра культуры и туризма КР Нуржигит Кадырбеков, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, Топчубек Тургуналиев, депутаты ЖК и деятели культуры.