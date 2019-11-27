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    В Бишкеке начались переговоры президентов Казахстана и Кыргызстана

    27 Ноября 2019, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке начались переговоры Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Сооранбая Жээнбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К. Токаева, прибывшего в резиденцию Президента КР, лично встретил С. Жээнбеков. В честь визита Президента Казахстана был выстроен почетный караул, а оркестр Главы Кыргызстана исполнил государственные гимны двух стран. После этого Президенты представили друг другу членов делегации.

    По завершении торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков прошли в зал переговоров. В настоящее время проходят переговоры в узком кругу с участием Президентов Казахстана и Кыргызстана. Затем состоится очередное пятое заседание Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики с участием делегаций двух стран. В ходе переговоров будет всесторонне обсужден широкий круг вопросов, охватывающих все сферы деятельности. В заключение ожидается, что главы государств озвучат совместное заявление для средств массовой информации.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

    Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

    Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке.

    Главное фото: пресс-служба Президента Кыргызской Республики

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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