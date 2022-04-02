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    В Бишкеке известный актер подозревается в изнасиловании

    2 Апреля 2022, 20:46

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Бишкеке задержан известный актер по подозрению в совершении изнасилования. Информацию агентству «Кабар» подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По данным ряда местных СМИ, подозреваемым является актер Ч. Мамаев, сыгравший поэта Алыкула Осмонова.

    Как сообщили в пресс-службе, факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по ст. 155 «Насильственные действия сексуального характера» УК КР.

    «Подозреваемый М.Ч. был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД г. Бишкека. Далее Свердловским районным судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается», - отметили в УВД.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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