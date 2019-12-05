В Берлине рассчитывают, что визит Президента РК в Германию придаст импульс сотрудничеству

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию придаст новый импульс для реализации потенциала сотрудничества двух стран. Такое мнение высказал региональный директор по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики Эдуард Кинсбрунер, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия.

«Новый импульс мы получим в результате визита Главы государства в Германию», - сказал Э.Кинсбрунер. В Берлине в эти дни будет подписан пакет соглашений.

«Казахстан является самым важным партнером для Германии в Центральной Азии. На Казахстан приходится более 80 процентов торгового оборота со странами региона», - отметил он.

Восточный комитет германской экономики представляет интересы экономических кругов ФРГ в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

За первые девять месяцев текущего года объем торговли между РК и ФРГ составил 1,3 млрд. долларов. При этом экспорт из Германии в Казахстан в последнее время демонстрирует уверенный рост.

Это, по словам регионального директора по Центральной Азии, связано с положительным решением вопроса по экспортно-страховому агентству «Ойлер Гермес» в этом году.

Э.Кинсбрунер отметил, что германский бизнес сфокусирован в основном на «несырьевом» секторе нашей экономики. Значительная доля немецких инвестиций приходится на перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, транспорт и агропромышленный комплекс.

Особое внимание спикер уделил сельскому хозяйству, где германский бизнес планирует активизировать усилия в сфере сельхозтехники, производства мясной продукции и растениеводства.

Как оказалось, продукция наших аграриев приходится немцам по вкусу, прежде всего, из-за того, что при ее культивировании не применяются синтетические удобрения, пестициды и регуляторы роста.

Он также подчеркнул, что ФРГ испытывает «высокую потребность в пшенице» и заинтересована в ее приобретении у наших бизнесменов. «Казахстан известен как крупный производитель и экспортер зерна», - сказал Э.Кинсбрунер.

Региональный директор по Центральной Азии Восточного комитета германской экономики поделился, что в Берлине рассматривают Казахстан в качестве площадки для выхода на рынки Евразийского экономического союза, Китая и Узбекистана.