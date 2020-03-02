В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав РБ

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ. В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить», - сказала Наталья Жукова, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. «Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь», - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.