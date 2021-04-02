Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Беларуси создадут собственную вакцину от COVID-19

    2 Апреля 2021, 07:45

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - БЕЛТА - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

    Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Беларусь Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков