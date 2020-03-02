В Беларуси проходит торгово-экономическая миссия деловых кругов Казахстана

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Представители казахстанских еловых кругов 2 марта находятся в столице Беларуси с торгово-экономической миссией. Делегацию казахстанских предприятий возглавил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, в состав делегации вошли 15 крупных отечественных производителей в сфере продуктов питания, строительных материалов, товары легкой промышленности, электротехнического оборудования, химической продукции, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие в отеле Crowne Plaza Minsk организовано Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговой палатой Казахстана.

Цель очередной торгово-экономической миссии – наладить новые выгодные контакты, а также налаживания связей между товаропроизводителями и потребителями.

Накануне в рамках торгово-экономической миссии состоялось посещение Белорусской универсальной товарной биржи, которая способствует формированию организованного оптового рынка и укреплению торговли. Руководители товарной биржи пригласили представителей делегации из Казахстана активнее пользоваться данной площадкой. В рамках встречи вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев подчеркнул, что необходимо увеличить на бирже количество казахстанских экспортеров с 56 до 400, что также позволит Казахстану сбалансировать торговлю с Беларусью.

Как отмечают организаторы, за прошлый год товарооборот Республики Беларусь с Республикой Казахстан составил 978,4 млн долларов США и по сравнению с 2018 годом увеличился на 9,2 процента, экспорт – 823,5 млн долларов и увеличился на 5,1 процента, импорт – 154,9 млн долларов и увеличился на 38 процентов.

В программе мероприятия планируются выступления официальных лиц и делового сообщества Республики Казахстан и Республики Беларусь, посвященные развитию торгово-экономических отношений и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран, а также для предпринимателей будет работать зона B2B встреч.

Компании-участники: ТОО «DOC Co.LTD», ТОО СФ «Талант», ТОО «АВИКС ГРУП»,ТОО «Балхан», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «БАРК Технолоджи», ТОО «Радуга», ТОО «KSP Steel», ТОО «IT&M», ТОО «ПК «АГФ групп», ТОО «Энергосистемы ЭЛТО», ТОО «Чайный центр».