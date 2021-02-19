В Беларуси перенимают опыт автоматизации уголовного судопроизводства Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост запросов адвокатов в Комитет по правовой статистике и специальным учетам и его территориальные органы по движению уголовных дел отмечают в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам ведомства, с момента вовлечения в уголовный процесс его участники получают доступ к соответствующим материалам электронного уголовного дела посредством функционала «Публичный сектор» ИС ЕРДР, через который возможна подача ходатайств (жалоб) и получение на них ответов в электронном формате, избавляя наших граждан от ходьбы по кабинетам и обивания порогов.

«Следует отметить устойчивый рост запросов адвокатов в Комитет и его территориальные органы по движению уголовных дел, по принятым процессуальным решениям», - сказал Марат Ахметжанов.

Так, по данным ведомства, в 2015 году их количество составило 49, в 2016г. - 203, 2017г. - 901, 2018г. - 1592, 2019г. - 2816, 2020г. - 3976.

Было также отмечено, что обеспечена интеграция ЕРДР с информационной системой Министерства юстиции «Е-Заң көмегі» для автоматического назначения адвокатов в рамках гарантированной государством юридической помощи.

В Генпрокуратуре добавляют, что зачастую их зарубежные коллеги обращаются с просьбой поделиться опытом автоматизации уголовного судопроизводства.

В настоящее время, по казахстанскому опыту система разрабатывается в Следственном комитете Республики Беларусь. На этапе изучения проекта находятся генеральные прокуратуры Азербайджана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Монголии.