В Беларуси началось основное голосование на выборах Президента

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - 9 августа в Беларуси началось основное голосование на выборах Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

На пост Президента Беларуси претендуют: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях и 44 - за пределами Беларуси.

Избирательные участки открылись в 8:00. На выборах смогут проголосовать 6 836 585 человек. Наблюдателей будет 248 международных и почти 50 тысяч национальных.

Отмечается, выборы Президента Беларуси являются прямыми. Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.