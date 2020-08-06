В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Беларуси началось досрочное голосование на выборах Президента. В первый день голосования явка избирателей составила 4,98%. По сообщению информационного агентства БЕЛТА, такая информация размещена на сайте ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 5%. В Гомельской области явка составила - 7,55%, в Гродненской - 3,39%. В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,69% избирателей, в Могилевской - 4,66%, в Минске - 4,77%», - говорится в сообщении.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Необходимо отметить, что в текущем году наблюдается значительный интерес белорусских граждан к президентской избирательной кампании. Ожидается, что явка избирателей будет гораздо выше, чем на предыдущих выборах. Об этом сообщили в Посольстве Беларуси в Казахстане. Однако в этом году пропускная способность участков будет уменьшена в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

В Казахстане можно досрочно проголосовать с 4 по 8 августа с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по адресу: город Нур-Султан, проспект Р. Кошкарбаева, 9.

Напомним, досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.