Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В бельгийской Фландрии планируют вакцинировать от коронавируса всех жителей старше 18 лет к региональному празднику

    15 Марта 2021, 10:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Все взрослые фламандцы должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 к 11 июля этого года. Такую задачу поставили себе власти бельгийской Фландрии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если поставки вакцин в Бельгию пойдут по плану, фламандцы в возрасте 18 лет и старше должны получить хотя бы первую дозу вакцины против коронавируса к 11 июля, к Национальному дню Фландрии», - сообщил министр благосостояния бельгийского региона Воутер Беке.

    «В апреле темпы вакцинации во Фландрии увеличиваются до 290 тысяч вакцин в неделю, чтобы в мае достичь показателя в 500 тысяч», - сказал В.Беке.

    Фландрия - один из трёх административных регионов Бельгии, где проживает 5,5 млн бельгийцев. Фландрия занимает северную половину Бельгии, здесь находятся крупные города страны: Антверпен, Брюгге и Гент.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду