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    В бельгийской Фландрии число вакцинированных «бустерной» дозой от COVID-19 достигло 80%

    3 Февраля 2022, 17:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 80% взрослого населения во Фландрии (Бельгия) получили дополнительную («бустерную») вакцину против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Фламандского агентства по уходу и здравоохранению, в общей сложности 4 млн 300 тысяч жителей бельгийской Фландрии получили «бустерную» вакцину, что составляет 65% всех жителей данного региона. При этом среди взрослого населения этот показатель составляет 80%.

    «Они усилили свою защиту от COVID-19, против наихудших последствий волны штамма Омикрон», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

    Кроме того, наблюдается равномерное распределение вакцинации по внутренним провинциям Фландрии: лидирует Западная Фландрия с показателем 84,1%, за ней следуют Восточная Фландрия (81,4%), Лимбург (80,2%), фламандский Брабант (78,9%) и Антверпен (77,4%).

    На следующей неделе планируется ввести еще 70 тысяч бустерных доз, а через неделю - примерно 30 тысяч, сообщило Фламандское агентство здравоохранения.

    Уровень вакцинации дополнительной дозой во Фландрии заметно выше, чем в остальной части Бельгии – только 62% взрослых в Валлонии получили «бустерную» дозу, и только 42% из них в столичном регионе Брюссель.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Европа Мировые новости
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