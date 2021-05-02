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    В бельгийском порту заблокировано судно из-за подозрений на индийский штамм коронавируса у членов экипажа

    2 Мая 2021, 17:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нефтяной танкер был заблокирован в порту Антверпена после того, как восемь членов экипажа (граждане Индии) дали положительный результат на коронавирус, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению министерства здравоохранения Бельгии, судно «Бохем-Брюссель» прибыло в порт Антверпен из французского порта Гавр. 30 апреля экипажу был проведен тест на COVID-19, в результате которого восемь членов команды дали положительный результат и имели незначительные симптомы», - сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Венди Ли.

    Отмечается, что двадцать два из двадцати трех членов экипажа судна являются гражданами Индии, в том числе восемь выявленных больных КВИ.

    В настоящее время лаборатория университетской больницы Антверпена проверяет является ли вирус индийским вариантом мутации COVID-19.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире
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