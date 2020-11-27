Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Бельгии задержан мужчина, угрожавший премьер-министру страны

    27 Ноября 2020, 08:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мужчина из местности Варемме в бельгийской провинции Льеж был арестован после того, как угрожал убийством премьер-министру Бельгии Александру де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я попаду на первые страницы газет. Сделаю это не один. Я жду тебя, Де Кроо» - написал некий мужчина премьер-министру Бельгии по электронной почте.

    Бельгийские СМИ сообщают, что мужчина был сразу задержан антитеррористическим отделом федеральной полиции. Правоохранительными органами установлено, что он является предпринимателем, на бизнес которого негативно повлияли принятые в стране ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

    В своем письме главе кабинета министров, мужчина жаловался на меры по борьбе с коронавирусом, которые разрушают его компанию. Кроме того, он утверждает, что многие люди не соблюдают эти меры. И закончил гневное письмо вышеприведенными угрозами.

    После этого предприниматель был арестован силовиками в своем доме.

    В настоящее время в Бельгии действуют жесткие ограничения для ограничения «второй волны» пандемии. Закрыты магазины, кроме продовольственных, большинство предприятиям предписано перейти на дистанционным режим.

    Правительство Бельгии проведет заседание, на котором будет рассмотрена текущая ситуация с локдауном и возможно будут приняты некоторые послабления.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду