В Бельгии выпустили почтовые марки в честь 30-летия Независимости Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Бельгии, Почетное консульство нашей страны в Люксембурге и компания «Eurasian Resources Group» инициировали выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На бельгийской почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции Посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

Несмотря на развитие современных цифровых технологий и электронных сервисов в Бельгии, почтовая корреспонденция имеет важное значение в жизни страны.

Первые национальные почтовые марки Бельгия выпустила в обращение 1 июля 1849 года, также первая в мире выставка частной коллекции почтовых марок состоялась в 1852 году в столице Королевства в г. Брюссель.

Марка была выпущена при поддержке национальной почтовой компании «Bpost» (Belgian Post Group). Первые юбилейные экземпляры были переданы представителям Европейского парламента, Европейской Комиссии, а также государственных структур и организаций Королевства Бельгии.



