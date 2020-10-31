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    В Бельгии ужесточаются меры против коронавируса

    31 Октября 2020, 09:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня власти Бельгии приняли решение ужесточить карантинные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Новые меры вступают в действие со 2 ноября и останутся в силе до 13 декабря текущего года.

    Жителям Бельгии разрешено принимать дома только одного человека, который является близким контактом. Одинокие люди могут дополнительно к близкому контакту принимать еще одного человека, но соблюдать требования социального дистанцирования.

    Все магазины за исключением продуктовых магазинов прекращают работу. Салоны красоты также приостанавливают свои услуги. Осенние каникулы в бельгийских школах продляются до 13 ноября.

    Дистанционная работа является обязательной для всех работников. Рестораны и бары в отелях закрыты, есть можно только внутри своей комнаты. На похоронах может присутствовать не более 15 человек. Организация поминок/приемов после похорон запрещена.

    В видеообращении к нации премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул важность единства в борьбе с коронавирусом. «Ситуация в нашей стране очень критическая», - сказал А.Кроо, имея в виду рост числа инфицированных, госпитализаций и смертей по всей стране.

    По словам главы кабинета министров Бельгии, первым и единственным приоритетом сегодня является оказание помощи медикам и изменение ситуации. «Рост вируса должен прекратиться» - сказал бельгийский премьер.

    По словам Де Кроо, вирус не знает границ или различий между людьми. При этом он особо призвал соблюдать карантинные меры молодежь. «Не потому, что жизнь 24-летнего человека нам дороже, чем жизнь 74-летнего, а потому, что многие молодые люди все еще думают, что этот вирус их не касается».

    «Золотые правила» остаются самым важным оружием, которое у нас есть, - сказал Де Кроо, добавив, что правила будут соблюдаться. Кроме того, «слишком быстрое расслабление только усугубляет проблемы», - считает бельгийский премьер.

    Бельгия занимает 23 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. На 29 октября зафиксировано 368 337 случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 170 человек, летальность составляет 3.03%. Полностью вылечили от вируса 23 969 человек.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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