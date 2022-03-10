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    В Бельгии растут цены на дизель и бензин

    10 Марта 2022, 19:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Рост цен на бензин и дизель в Бельгии спровоцирует удорожание потребительских товаров. Об этом заявила организация Febetra, представляющая интересы бельгийских транспортников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Энергетические рынки переживают рост цен, связанный с ситуацией в Украине. Так, в пятницу в Бельгии цена на дизельное топливо выросла до 2,08 евро за литр, впервые превысив отметку в два евро. Аналогичная тенденция роста наблюдается со стоимостью бензина. Бельгийские автолюбители могут приобрести бензин марки АИ-95 по цене 1,98-2,10 евро за один литр.

    «В этой ситуации у перевозчиков нет другого выбора, кроме как переложить увеличение расходов на своих клиентов», - сказал Филипп Деграеф, директор организации Febetra.

    Ф. Деграев добавил, что правительство Бельгии предложило снизить акциз на дизельное топливо в случае повышения максимальных цен на заправках.

    Тем временем цены в бельгийских супермаркетах уже поднялись на 3-5% в первые недели 2022 года по сравнению с началом пандемии COVID-19 в 2020 году.

    «Цены сегодня по сравнению с прошлым годом намного выше из-за экономических условий; в противном случае было бы невозможно получить прибыль», - сказал Ф.Декелвер.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Украина Бельгия Нефть
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