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    В Бельгии растет число госпитализаций больных коронавирусом

    27 Февраля 2021, 16:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Статистика заболеваемости коронавирусом в Бельгии демонстрирует рост госпитализаций больных в отделения интенсивной терапии. В этой связи консультативный совет при правительстве Бельгии в ходе своего очередного заседания не принял каких-либо послаблений карантинного режима, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В пятницу в ходе пресс-конференции премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что в свете растущих количеств госпитализации больных COVID-19 правительство решило пока не ослаблять никаких карантинных мер.

    «Сегодня мы не приняли того решения, на которое ранее рассчитывали. Ситуация остается крайне щекотливой. После нескольких месяцев «плато» мы видим, что число новых инфекций, и особенно новых госпитализаций, растет», - сказал А.Кроо.

    «С такими цифрами расслабляться нельзя. Ситуация заставляет нас действовать осторожно, особенно с учетом новых вариантов вируса, которые гораздо более заразны», - отметил бельгийский премьер.

    По его словам, именно поэтому Консультативный комитет решил взять недельный срок, в течение которого эпидемиологическая ситуация в стране будет вновь оценена на предмет возможности открытия отдельных секторов.

    «Я по-прежнему убежден, что момент расслабления не за горами, но нам придется вновь подождать», - сказал премьер-министр Бельгии.

    На текущий момент количество пациентов в отделениях интенсивной терапии Бельгии превышает 400 человек, больницы переходят в состояние повышенной готовности.

    В Брюсселе продолжает действовать комендантский час с 22 часов до 06 утра.

    Тем не менее, премьер-министр Бельгии сообщил, что показатели в домах престарелых после массовой вакцинации улучшились, в связи с этим правила посещения домов престарелых могут быть пересмотрены в сторону упрощения.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире
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