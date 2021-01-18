В Бельгии распространяется «британский» штамм коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Вспышка британского штамма COVID-19 была зафиксирована в местности Хаутхульст региона Западная Фландрия (Бельгия), где новой мутацией вируса заразилось 128 человек, 63 из которых являются жителями дома престарелых, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент в Бельгии случаи заражения британским штаммом коронавирусом составляют меньшинство от общего количества, но это число неизбежно увеличится, заявил в воскресенье бельгийский вирусолог Марк ван Ранст.

«Цифры растут с Нового года», - говорит эксперт. - И мы отмечаем увеличение заражения британским штаммом. Возможно, что приезд в страну путешественников после рождественских каникул способствовал его распространению. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни и недели, сказал М.Ранст.

Вирусолог считает, что необходимо сосредоточиться на британском штамме.

«Важно идентифицировать эти различные штаммы. Даже если тяжесть болезни остается прежней. Вот почему важно соблюдать меры, связанные с COVID-19, в том числе в борьбе с британским штаммом. Кроме того, важно правильно проветривать помещения», - посоветовал бельгийский специалист.

Ранее сообщалось об обнаружении нового «британского» штамма коронавирусной инфекции в Южной Корее и Индонезии, во Франции, Испании, Китае, США и ряде европейских стран. Из-за нового штамма коронавируса Япония запретит въезд в страну. Первый случай «британского» штамма коронавируса на прошлой неделе обнаружили и в России - выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

В Казахстане же новый штамм коронавируса не выявлен. В Министерстве здравоохранения РК рассказали, есть ли риск распространения британского коронавируса в нашей стране.

В свою очередь, PhD, профессор Назарбаев Университета в области биомедицинской инженерии, ученая, волонтер MedSupport Дана Акилбекова рассказала,ч то нужно знать о новом штамме коронавируса.