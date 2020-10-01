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    В Бельгии после длительного кризиса сформировано новое правительство

    1 Октября 2020, 16:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Сегодня в Бельгии приняло присягу перед королем новое правительство под руководством фламандского либерала Александра Де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В правящую коалицию вошли семь политических партий. Новый премьер-министр страны принял присягу утром 1 октября перед монархом, а в 14 часов местного времени уже выступит с речью перед депутатами Европарламента.

    Таким образом, завершился длительный в истории Бельгии правительственный кризис, когда в Королевстве не функционировало полноценно легитимное правительство в течение более 500 дней.

    В коалицию вошли фламандские и франкоязычные социалисты, либералы, члены партии «зеленых» и христианской демократической партии. Александром Де Кроо объявлены имена новых вице-премьеров и министров нового кабинета.

    О новом премьер-министре Бельгии Александр Де Кроо известно, что ему 44 года, является фламандским либеральным политиком, экономистом и бизнесменом.

    Занимал должность заместителя премьер-министра Бельгии, министра финансов и сотрудничества в целях развития. С 2009 по 2012 год был лидером партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD).

    Александр Де Кроо - сын бывшего бельгийского министра и президента Палаты представителей Германа Де Кроо . В 1998 году получил высшее образование в области бизнес-инженерии в Брюссельском университете «Vrije». В 2002 году он учился в Северо-Западном университете в Чикаго, где получил степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Келлогга.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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