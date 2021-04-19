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    В Бельгии отменили запрет на несущественные поездки

    19 Апреля 2021, 09:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 19 апреля текущего года граждане и жители Бельгии смогут беспрепятственно выезжать и въезжать в страну. Ранее действовавший запрет на несущественные поездки заменен на «строгий контроль» соблюдения карантина по приезду в страну, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Касательно выездов за пределы Евросоюза, то Бельгия соблюдает общеевропейские правила Шенгенской зоны.

    Для въезжающих в страну из «красных» зон по коронавирусу необходима регистрация на бельгийском портале «Travelers Online», где заполняется специальная форма, обязывающая пройти два ПЦР-теста. Данную форму въезжающим в Бельгии следует заполнить за 48 часов до въезда.

    На территории страны путешественники должны соблюдать строгий режим карантина. Первый ПЦР-тест необходимо сдать в первый день возвращения, а второй - на седьмой день.

    За нарушение указанных правил и карантина грозит штраф в размере 250 евро.

    Если на седьмой день тест окажется отрицательным, карантин может закончиться. Если он положительный, то въехавшее лицо должно оставаться на самоизоляции до десяти дней.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Безопасность Евросоюз Бельгия Общество Коронавирус в мире
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