В Бельгии открыто новое почетное консульство Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Посольстве Казахстана в Брюсселе (Бельгия)состоялась церемония вручения экзекватуры и патента Почетного консула Казахстана в бельгийской провинции Валлонский Брабант, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новым Почетным консулом Республики Казахстан стала Анна Сусарова – бельгийский адвокат, соучредитель адвокатского бюро «Праволекс», которое специализируется на юридическом сопровождении и поддержке иностранных граждан в Бельгии.

Символично, что процедура вручения экзекватуры (согласия страны пребывания) и патента состоялась в очередную дату установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Бельгии.

Выступая на церемонии, Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил важность института Почетных консулов, являющийся действенным инструментом развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Также М. Баймухан обсудил с новым Почетным консулом РК конкретные планы по привлечению зарубежных инвестиций в экономику нашей страны, продвижение казахстанского экспорта, реализацию культурно-гуманитарных проектов.

По завершении встречи в Посольстве Казахстана Анна Сусарова согласилась прокомментировать свое назначение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Бельгии.

«В первую очередь, позвольте поблагодарить руководство Казахстана и Бельгии за оказанное доверие. Намерена приложить все усилия для укрепления казахстанско-бельгийских отношений. Хотела бы отметить, что для меня имеют особое значение связи с Казахстаном, моей Родиной. Я горжусь, что родилась и выросла в Казахстане, в Алматинской области.

Назначение Почетным консулом Казахстана считаю для себя важным этапом в карьере и жизни. Стараюсь передать моему окружению в Бельгии и Европе, с которым встречаюсь и взаимодействую в профессиональной сфере эту любовь к Казахстану.

Наша семья переехала из Казахстана в Бельгию, когда мне было 13 лет. Вспоминаю, что это были трудные для нашей страны годы. Тем не менее у меня сохранились положительные воспоминания о моем детстве в Казахстане.

Хотелось бы продолжать развитие связей Казахстана с другими странами мира. Сейчас я живу и работаю в Бельгии. И мы видим, что Казахстан с момента обретения Независимости развивается в положительном направлении.

Здесь, в Бельгии, Европе, я привожу в пример межнациональное и межконфессиональное согласие в Казахстане. То, что удается долгое время сберечь нашим казахстанцам. В республике, где большинство населения составляют мусульмане, сегодня представители других вероисповеданий свободно и мирно сосуществуют на одной земле.

В Бельгии может быть востребован казахстанский опыт в области сохранения межрелигиозного согласия. Я считаю, что эту тему надо выдвигать на передний план. И в этом контексте Казахстан является для меня примером, который я привожу своим зарубежным партнерам.

Также на уровне судебной практики и общения с административными органами я регулярно привожу в пример Казахстан, где граждане могут обращаться в госорганы и, например, защищаться в суде на казахском или русском языке. В Бельгии аналогичное право выбора языка для общения с госорганами существует только в Брюсселе. В остальных регионах признается только язык региона: нидерландский во Фландрии или французский в Валонии. Данное законодательство утяжеляет жизнь граждан и функционирование предприятий.

В Европе я также пытаюсь рассказывать о богатой культуре Казахстана, красивой природе нашей Родины. Не буду скромничать, мне удается заинтересовывать бельгийцев, и некоторые из них уже побывали в Казахстане», - сказала Анна Сусарова.

- Анна, расскажите, пожалуйста, о своей работе в Бельгии?

- Я практикую адвокатскую деятельность в Бельгии с 2008 года. Больше специализируюсь в области международного частного права, сфере бизнеса. П ри этом стараюсь продвигать деловые связи между предприятиями Казахстана и Бельгии. Это имеет свои сложности, поскольку две страны географически удалены друг друга. Но в деловых кругах Бельгии интерес к Казахстану есть, что нужно развивать и поддерживать. Открыть для бельгийцев Казахстан, во многом пока новую для них страну.

- Насколько сложно стать адвокатом в Бельгии?

- Непросто. В первую очередь, в Бельгии надо в совершенстве знать государственный язык. Это французский, нидерландский и немецкий, в зависимости от региона. Как вы знаете, в Бельгии три региона – Фландрия, Валлония и немецкоязычная часть. Адвокатура считается защищенной профессией в Бельгии, что накладывает ряд повышенных требований со стороны уполномоченных органов. Кроме того, законодательство Бельгии и стран ЕС предусматривает, что адвокаты должны иметь только европейское гражданство. Соответственно, чтобы стать адвокатом, необходимо также иметь диплом об окончании европейских вузов. Безусловно, требуется высокое знание местного законодательства.

В рамках Евросоюза есть понятие «европейский адвокат», когда, к примеру, лицо, имеющее французский или немецкий диплом, может практиковать в Бельгии. Но в этом случае этот специалист будет числиться в списке «европейских» адвокатов, которые по местным правилам не могут участвовать во всех сферах права. В частности, для таких адвокатов есть ограничения в уголовном процессе.

- А в каком регионе Бельгии вы работаете?

- Бельгия – небольшое государство Европы. Я веду дела на французском языке и поэтому специализируюсь в Валлонии и столице Брюсселе. Если нужно вести дела на нидерландском – у меня есть партнер, который владеет данным языком. В целом, по своим услугам я покрываю всю Бельгию.

- В вашей работе вы часто защищаете интересы и права выходцев из СНГ?

- Действительно, подавляющее большинство моих клиентов - это выходцы из стран СНГ. Именно поэтому я открыла свою личную практику и развиваюсь в этом направлении.

- Какой интерес у бельгийского бизнеса к Казахстану?

- У предпринимателей Бельгии присутствует заинтересованность в развитии бизнеса в Казахстане. Во-первых, в области транспортных услуг. Во-вторых, в Бельгии много «ноу-хау» в химической отрасли, лидеры данной индустрии заинтересованы в их продвижении на казахстанском рынке. И есть интерес у бельгийских предприятий железнодорожной сферы, которые производят локомотивы и подвижные составы. Конечно же, существует товарооборот в других сферах импорта и экспорта товаров.

- Как пандемия коронавируса повлияла на деловую активность в Бельгии?

- На мой взгляд, любой кризис – новые возможности для роста. Нынешняя пандемия дала возможность некоторым бельгийским предпринимателям задуматься о других выходах, направлениях и отраслях деятельности. Именно в этот период мы, адвокаты, продолжали проводить онлайн-конференции. И я видела интерес местных предпринимателей к новым рынкам, в том числе к Казахстану. Для Казахстана – это все-таки возможность показать, какие области есть для привлечения зарубежных инвестиций. Единственно, возникли трудности при перемещении людей через границы. Однако товар и сырье продолжают перевозиться, что сохраняет ресурсы для предпринимателей.

- Анна, вы уже давно живете в Бельгии, каково мнение о Казахстане среди большинства бельгийцев?

- Казахстан – новая, неизведанная для бельгийцев страна. Многие бельгийцы хотели бы посетить Казахстан, потому что эта страна еще «не открыта» для широкого туризма. Объективно, в Европе в отношении Казахстана нет таких налаженных потоков и множества туристических фирм, как по другим популярным у европейцев направлениям. Соответственно здесь тоже есть возможность для казахстанских компаний в области туризма. Интерес высокий. Ко мне часто поступают вопросы о том, как организовать поездку в Казахстан, открыть новые места. Как могу, стараюсь давать советы, помочь практическим содействием.

Бельгийцам интересна экология. Бельгия – маленькая страна. Уже просто увидеть широкие степи Казахстана, без зданий, небоскребов – интересно для бельгийцев. Многим бельгийцам нравится экологический туризм, активный отдых, побыть ближе к натуральной, нетронутой природе. Конечно же, бельгийцев заинтересует богатая история казахского народа, исторические места, кроме того - космодром «Байконур».

- Спасибо за беседу!

Анна Сусарова родилась и выросла в Капчагае Алматинской области. В 2008 году с отличием окончила юридический факультет Лёвенского университета (Université Catholique de Louvain) и образовательную программу Эразмус Мундус в Queens University, Belfast (Великобритания).

С 2008 года работает адвокатом в Бельгии и состоит в Брюссельской палате адвокатов. Является учредителем и партнером адвокатского бюро ООО «Праволекс».

Также преподает в Университете города Монс (Валлония) по специфике бельгийского судебного производства, латинской юридической терминологии, юридического перевода с французского языка на русский.

Член и активный участник работы Торговой палаты Валлонии, в том числе участвует в развитии экономического сотрудничества и поддержки бизнеса между Казахстаном и Бельгией.

В настоящее время в Королевстве Бельгия функционируют четыре почетных консульства Казахстана в различных регионах страны.



