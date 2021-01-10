Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Бельгии голосование проходит в строгом соответствии с санитарными нормами

    10 Января 2021, 17:57

    БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ. - Сегодня в посольстве Казахстана в Бельгии организован и работает избирательный участок номер 241, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В комментарии Казинформу председатель участковой избирательной комиссии 241 Ерболат Сембаев сообщил, что голосование организовано таким образом, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом.

    «Нами предприняты повышенные меры санитарной безопасности: кабины организованы таким образом, чтобы они проветривались, установлены санитайзеры, ведётся термометрия, соблюдается социальное дистанцирование голосующих.

    В связи с пандемией ожидаем меньшее количество голосующих в связи с определенными условиями, установленными правительством Бельгии.

    Большинство казахстанских студентов обучается на дистанционной форме и поэтому не смогут участвовать в выборах, поскольку находится в Казахстане. Те ребята, которые здесь, смогут приехать и отдать свой голос», - сказал Е. Сембаев.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Бельгия Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду