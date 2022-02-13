В Бельгии «барометр» COVID-19 изменил цвет

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В пятницу состоялось очередное заседание Консультативного комитета в борьбе с пандемией COVID-19 при правительстве страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с минованием высокого пика заболеваемости коронавирусом, c 18 февраля «барометр» переходит на оранжевый цвет. Условный «барометр коронавируса» в Бельгии имеет три цвета - красный, желтый и оранжевый. «Желтый» - эпидемиологическая ситуация и нагрузка на больницы находится под контролем, «оранжевый» - обострение эпидемиологической ситуации, «красный» - повышенный риск нагрузки на здравоохранение.

По новому решению правительства Бельгии, в стране отменяются ограничения по времени работы ресторанов, баров и клубов. Разрешены все публичные мероприятия в помещении и на открытом воздухе, включая свадьбы и похороны.

Обязательная удаленная работа отменена. Тем не менее, дистанционная работа рекомендована работодателям. С 19 февраля маски не нужно носить детям младше 12 лет.

Путешественники, не проживающие в Бельгии и въезжающие в страну из стран ЕС/Шенгенской зоны или третьих стран, должны иметь справку о вакцинации, тестах либо выздоровлении.



