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    В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей: есть погибшие

    20 Марта 2022, 17:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В результате трагического инцидента в г. Стрепи-Бракеньи (Валлония) утром 20 марта погибли 4 человека и свыше 30 людей были ранены, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно первым сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По словам очевидцев, автомобиль врезался в самую гущу толпы участников карнавала.

    В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.

    Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших.

    «То, что планировалось, как прекрасное гулянье, превратилось в драму», - написала она в своем Twitter.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Бельгия
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