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      Кызылординская область

    В Байконуре появился «Сад Памяти»

    3 Мая 2020, 16:08

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконурцы присоединились к международной акции «Сад Памяти», посвященной 75-летию Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По замыслу организаторов, цветущие яблони и вишни олицетворяют собой победную весну 1945 года. 140 плодовых деревьев были высажены в парке за православным храмом Георгия Победоносца.

    «К сожалению, в Байконуре в год 75-летия Великой Победы не осталось в живых ветеранов-фронтовиков. Но Победа ковалась не только на фронте. Работая совместно с Общественным Советом самоуправления нашего города, мы берём под патронаж тружеников тыла. Среди них есть люди, у которых здесь нет близких родственников. Конечно, такая помощь им просто необходима», - говорит Андрей Заровский, начальник специального управления Федеральной постовой службы № 70 МЧС России, которая занималась посадкой деревьев.


    Акция «Сад Памяти» - одно из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых в странах СНГ – Казахстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

    В городе Байконуре, находящегося на территории Кызылординской области, режим повышенной готовности по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции продлен, как и во всем регионе, до 11 мая 2020 года. И хотя на сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Байконуре не зарегистрировано, все массовые мероприятия, в том числе запланированный Парад Победы, отменены. Но все меры по поддержке тружеников тыла проводятся.

    В городском отделе культуры надеются, что праздничные торжества к 65-летию Байконура, которое отмечается 2 июня 2020 года, все-таки состоятся. Обновленные улицы города, новый парк Победы, все байконурцы ждут этого дня.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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