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    В Байконуре начали подготовку к празднованию 60-летия полета первого человека в космос

    4 Февраля 2021, 14:24

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 12 апреля 2021 года исполнится 60 лет со дня полета в космос первого человека Земли – Юрия Алексеевича Гагарина. Этой знаменательной дате будет посвящено множество мероприятий в Казахстане, России, во всем мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Байконуре приступили к работам по подготовке городских объектов к проведению юбилейного Дня космонавтики, сообщили в пресс-службе администрации города.

    Всего запланировано более 150 мероприятий. Среди основных – работы по благоустройству городских скверов и парков, ремонт автобусных павильонов, ремонт столбов освещения и системы полива, установка новых малых архитектурных форм.

    Большое внимание уделено наружному оформлению города. Запланирована установка новых билбордов. Ко Дню космонавтики будет обновлено панно «Невесомость». Работы запланированы и на космодроме.

    Как стало известно, учитывая высокую историческую, культурную и социальную значимость данного исторического события, МЦРИАП РК, Акимат Кызылординской области, Госкорпорация «Роскосмос» и администрация города Байконур готовят комплексный план по проведению праздничных мероприятий с учетом текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур
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