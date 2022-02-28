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    В Байконуре готовятся к весеннему паводку на реке Сырдарье

    28 Февраля 2022, 14:05

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Межведомственная оперативная группа (МОГ) по контролю за паводковой обстановкой на реке Сырдарье создана в городе Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Члены МОГ провели выездной контроль состояния защитных сооружений и объектов инфраструктуры города Байконура в зоне возможного подтопления, запасов грунта и пунктов временного размещения населения города Байконура. Также был проведен смотр сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных работ при подтоплении или угрозе подтопления в период весеннего паводка на реке Сырдарье.

    По итогам мониторинга оперативная группа подтвердила, что защитные сооружения и объекты инфраструктуры города, силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации к работам в период весеннего паводка на реке в целом готовы.

    «Паводковая обстановка на реке Сырдарье в районе города Байконура находится под постоянным контролем оперативно-диспетчерских служб города и дежурной службы администрации города. Пока состояние реки Сырдарьи стабильное», - заверил начальник управления территориальной безопасности и режима администрации города Байконура Денис Денисов.

    В преддверии начала ледохода на реке Сырдарье оперативная группа призывала жителей города ни в коем случае не выходить на лед, особенно вблизи поворотов реки и возле берега. Размещены специальные обращения к родителям для присмотра за детьми. Байконурцы помнят трагический случай, который произошел ровно год назад. 20 февраля 2021 года два семилетних мальчика утонули в реке Сырдарье близ Байконура.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Байконур Происшествия Паводок Регионы Казахстана
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