В Баварии провели фестиваль «Юрта-Фест 2021»

ЭБЕРСБЕРГ. КАЗИНФОРМ - Генеральным консульством Казахстана в Мюнхене совместно с этнографическим музеем Эберсберга и Обществом казахстанско-немецкой дружбы «Qazan e.V.» был организован фестиваль «Юрта-Фест 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан и в рамках празднования юбилея Независимости нашей страны

Гости мероприятия, среди которых были аккредитованные на территории федеральной земли ФРГ Бавария иностранные дипломаты, представители казахской диаспоры, местные предприниматели, политики и жители федеральной земли, смогли ознакомиться с особенностями изготовления и установки юрты, узнать сакральный смысл ее элементов, попробовать тут же приготовленные мастерами-кулинарами блюда казахской кухни – бешбармак, казы и баурсаки, полюбоваться фотографиями природы, архитектуры и жителей современного Казахстана.

Церемония открытия фестиваля завершилась исполнением казахской народной музыки, исполненной членами Сообщества «Qazan e.V.».

Фестиваль проходит в течение одной недели. В ходе него организовано несколько семинаров на такие темы, как «История юрты», «Принципы изготовления юрты», «Кухня Великой степи» и другие.