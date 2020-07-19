В Барселоне ввели второй локдаун на фоне роста заражений COVID-19

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - В субботу в Барселоне и ее окрестностях, с населением около четырех миллионов человек, ввели второй 15-дневный локдаун после всплеска числа инфицированных COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE.

Местные власти приняли решение о возобновлении ограничений после значительного роста числа новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю.

Региональное правительство объявило о новых ограничительных мерах в пятницу, попросив жителей не покидать свои дома без острой необходимости. Было решено разрешить проводить общественные мероприятия до 10 человек. Рестораны и бары будут работать с заполняемостью в 50 процентов. А вот работа ночных клубов, кинотеатров, театров и спортивных залов будет приостановлена.

Барселона и ее столичный регион являются наиболее густонаселенным районом в Каталонии, и почти 70 процентов новых случаев коронавирусной инфекции были диагностированы именно там.

В пятницу региональные органы здравоохранения сообщили о 1293 новых случаях в регионе за последние 24 часа, 884 из которых были обнаружены в столичном районе Барселоны, одном из наиболее пострадавших от пандемии регионов Испании.

По официальным данным, в Каталонии с начала пандемии было зарегистрировано более 80 700 случаев инфицирования COVID-19.

Ограничения также распространяются на город Лерида. В начале этой недели в городе Оспиталет-де-Льобрегат, втором по величине в Каталонии, уже были приняты меры.

В некоторых районах северо-восточной части испанского региона Арагон, который соседствует с Каталонией, также введены новые ограничения для сдерживания распространения COVID-19. Стоит отметить, что власти региона Арагон распорядились умертвить почти 92 000 норок на меховой ферме после того, как у 87% животных был обнаружен коронавирус. В результате ряд рабочих фермы заразились коронавирусом.

Города Сарагоса и Уэска восстановили ограничения после 272 новых случаев зарегистрированных в четверг.

Напомним, Испания является одной из стран Европы, наиболее пострадавших от COVID-19, с более чем 250 000 случаев заражения и около 28 000 случаев смерти.