В Балхаше военнослужащий получил огнестрельное ранение

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он прооперирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

«Ранее в средствах массовой информации опубликовано сообщение о получении огнестрельного ранения военнослужащим в г. Балхаш. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК. Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый - его сослуживец 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС г. Балхаш. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Как подчеркнули в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Призываем граждан, СМИ и пользователей социальных сетей доверять официальным источникам информации», - дополнили в прокуратуре.