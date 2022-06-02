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    В Балхаше военнослужащий получил огнестрельное ранение

    2 Июня 2022, 11:42

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше военнослужащий получил огнестрельное ранение. Он прооперирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

    «Ранее в средствах массовой информации опубликовано сообщение о получении огнестрельного ранения военнослужащим в г. Балхаш. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК. Пострадавший военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый - его сослуживец 31 мая 2022 года задержан и водворен в ИВС г. Балхаш. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

    Как подчеркнули в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    «Призываем граждан, СМИ и пользователей социальных сетей доверять официальным источникам информации», - дополнили в прокуратуре.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Армия
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