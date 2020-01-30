В Баку прошло III заседание Международной Тюркской академии

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку прошло III заседание Ученого совета Международной Тюркской академии, на котором представитель кыргызской стороны статс-секретарь министерства образования и науки Кыргызстана Жапракуль Ташиев передал обязанности председателя Научного совета Международной Тюркской академии представителю Азербайджана, министру образования АР Д. Байрамову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании глава Академии отчитался о проделанной работе за 2019 год и представил план работы на 2020 год. Члены Научного совета дали высокую оценку проделанной в 2019 году работе, утвердили план деятельности Академии на 2020 год и договорились провести следующее заседание в Турции.

Кроме того, члены совета приняли решения по ряду вопросов, обсудили список юбилейных дат Тюркского мира, вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования и науки, научно-исследовательские проекты, а также одобрили приоритетные направления.

Перед началом мероприятия, отвечая на вопрос корреспондента Казинформа, министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов отметил: «Одним из направлений деятельности Академии является пропагандирование великих, выдающихся представителей тюркского мира. Будет утверждена программа на 2020 год, в которой предусмотрен юбилей Абая. Сегодня во второй половине дня будет начат Год Абая в Азербайджане с научной конференции в Бакинском государственном университете. В этом вузе долгие годы действует Центр Абая. Считаем, что с точки зрения пропагандирования общих ценностей тюркского мира имеет очень большое значение проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных выдающимся представителям тюркского мира, во всех тюркоязычных странах. Кроме того, в течении года в различных университетах Азербайджана будут проходить круглые столы, научные семинары, также в системе Академии наук Азербайджана, научно-исследовательских институтах будут проводиться мероприятия, посвященные Году Абая. Думаем, что делегации из Азербайджана будут принимать активное участие в мероприятиях в Казахстане и других в тюркоязычных странах».

В числе знаменательных дат тюркского мира 2020 года значатся 1300-летие памятника Тоньюкука, 1150-летие аль-Фараби, 175-летие Абая, 1025-летие Манаса, 150-летие писателя и публициста Наримана Нариманова.

В заседании приняли участие министр образования Азербайджана Д.Байрамов, глава Международной Тюркской академии Д. Кыдырали, ответственный секретарь Министерства образования и науки Казахстана К. Сарсембаев, статс-секретарь Министерства образования и науки Кыргызстана Ж. Ташиев, председатель совета по образованию и воспитательной работе Министерства образования и науки Турции Б. Донмез и президент НАН АР Р. Мехдиев.

Также гостями мероприятия были руководители институциональных структур тюркского мира, в том числе Генсек Тюркского совета Б. Амреев, Генсек ТюркПА А. Мамаюсупов, руководитель Фонда тюркской культуры и наследия Г. Эфендиева, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Б. Чакыджы, а также чрезвычайные и полномочные послы Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии в Азербайджане.

Для участников и гостей мероприятия была организована книжная выставка.