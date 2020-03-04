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    В Баку продолжается дезинфекция жилых домов

    4 Марта 2020, 18:08

    БАКУ. ТREND-КАЗИНФОРМ - В Баку продолжаются медико-профилактические и дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    В связи с предотвращением угрозы, которую может создать в Азербайджане инфекция коронавируса (COVİD-19), продолжаются оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

    С целью предотвращения случаев заражения и повышения эффективности соответствующих профилактических мер, проводимых в Баку, в жилых зданиях столицы, местах общего пользования зданий, блоках и лестницах, в кабинах и вокруг лифтов, на мусорных контейнерных площадках дошкольных образовательных учреждениях при Исполнительной власти Баку и других местах проводятся медико-профилактические и дезинфекционные работы.

    Также в пресс-службе подчеркнули важность соблюдения личной и коллективной гигиены каждым гражданином.

    Автор:

    Азербайджан
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