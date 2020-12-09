В Баку презентована книга о Мухтаре Ауэзове

БАКУ. КАЗИНФОРМ – 9 декабря 2020 года в рамках празднования 175-летия Абая в Посольстве Казахстана в Баку состоялась презентация книги ученого-литературоведа, профессора Бакинского славянского университета, д.ф.н. Низами Мамедова-Тагисой «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиции к новаторству» на азербайджанском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным событием встречи стала презентация данной книги, в которой автор глубоко исследовал феномен казахского писателя с новых философско-эстетических и социально-художественных позиций. Книга была издана в рамках реализации программы Первого Президента РК – Елбасы Н.Назарбаева «Рухани Жангыру».

В ходе мероприятия гостям было представлено видеообращение сына писателя, общественного деятеля Мурата Ауэзова, в котором он выразил благодарность автору за уважение памяти казахского писателя, представление азербайджанскому читателю его творческого наследия и таланта, популяризацию казахской литературы и культуры в братской стране.

В своем приветствии Посол РК Сержан Абдыкаримов рассказал о праздновании юбилея великого Абая в соответствии с указом Главы государства на международном и национальном уровне. Было подчеркнуто, что основателем абаеведения, как отдельной литературоведческой науки, является выдающийся казахский писатель Мухтар Омарханович Ауэзов. Его роман-эпопея «Путь Абая» открыл всему миру бесценное творческое и духовное наследие великого казахского мыслителя, который вошел в Библиотеку всемирной литературы и был переведен на 116 языков мира.

В своих выступлениях азербайджанские мастера пера отметили огромный вклад Мухтара Ауэзова в открытии духовного мира Абая, становление казахского литературоведения, прозы и драматургии в сложнейших условиях того времени, высокое качество сочинений и его многогранного национального своеобразия, которое представляет ценность для всего тюркского мира. ​

Мероприятие завершилось просмотром документального фильма о жизни и деятельности Мухтара Ауэзова. В мероприятии приняли участие представители творческой и научной интеллигенции, Национальной академии наук, азербайджанские абаеведы и руководство Общества дружбы «Азербайджан-Казахстан».