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    В Баку открылся офис медиаплатформы Turkic.World

    24 Июля 2023, 21:20

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана Баку прошло торжественное открытие офиса проекта «Тюркский мир» (Turkic.World), первой на сегодняшний день совместной медиаплатформы тюркских стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот проект был подписан в 2021 году между новостным агентством Trend и турецким холдингом Albayrak, в нем также участвуют другие новостные агентства из тюркоязычных стран. Для нас открытие данного офиса именно в Баку очень важно с точки зрения координации работы платформы. Он также является и офисом «Казинформа», так как мы имеем тесные связи, у нас есть подписанный меморандум. Думаю, что сегодняшнее мероприятие будет служить большим вкладом в укреплении наших отношений в сфере медиа», - отметил руководитель проекта Руфиз Хафизоглы.

    По данным организаторов, сейчас на платформе работают 10 журналистов, и в целом до конца года ожидается принять на работу еще 50 сотрудников. Также планируется расширяться в таких направлениях, как создание радио и телеканала.

    «Мы собираемся открыть рубрику «Кто есть кто» и периодически давать новости об известных политических деятелях, официальных лицах, историках, различных героях из всех братских республик», - поделился с планами руководитель платформы.

    На данный момент сайт Turkic.World функционирует на 8 иностранных языках, в том числе и на казахском. Проект существует уже два года, в течение которого осуществляет интернет-вещание.

    «Мы в основном публикуем новости, касающиеся тюркского мира. То есть это новости об экономике, политике, культуре и общественной жизни Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции», - проинформировал куратор проекта.

    На официальную церемонию разрезания ленты прибыли представители госорганов, новостных агентств Азербайджана, а также главы дипломатических представительств тюркоязычных стран.

    Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил коллектив проекта в связи с открытием офиса.

    «Уверен, что вы будете вносить свой вклад в информирование мировой общественности о важных событиях тюркского мира, а также в развитие отношений в информационной сфере между тюркскими странами. Желаю успехов», - сказал дипломат.

    К Turkic.World уже подключились Международное информационное агентство «Казинформ», Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА», Национальное информационное агентство Кыргызстана «Кабар» и Министерство иностранных дел Туркменистана.

    Проект был представлен на медиа-форуме Организации тюркского сотрудничества в Стамбуле в 2021 году, а также стал официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum, IBF). В то же время Turkic.World был официальным медиа-партнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий «Teknofest 2022».

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    СМИ Тюркский мир
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