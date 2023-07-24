В Баку открылся офис медиаплатформы Turkic.World

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана Баку прошло торжественное открытие офиса проекта «Тюркский мир» (Turkic.World), первой на сегодняшний день совместной медиаплатформы тюркских стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот проект был подписан в 2021 году между новостным агентством Trend и турецким холдингом Albayrak, в нем также участвуют другие новостные агентства из тюркоязычных стран. Для нас открытие данного офиса именно в Баку очень важно с точки зрения координации работы платформы. Он также является и офисом «Казинформа», так как мы имеем тесные связи, у нас есть подписанный меморандум. Думаю, что сегодняшнее мероприятие будет служить большим вкладом в укреплении наших отношений в сфере медиа», - отметил руководитель проекта Руфиз Хафизоглы.

По данным организаторов, сейчас на платформе работают 10 журналистов, и в целом до конца года ожидается принять на работу еще 50 сотрудников. Также планируется расширяться в таких направлениях, как создание радио и телеканала.

«Мы собираемся открыть рубрику «Кто есть кто» и периодически давать новости об известных политических деятелях, официальных лицах, историках, различных героях из всех братских республик», - поделился с планами руководитель платформы.

На данный момент сайт Turkic.World функционирует на 8 иностранных языках, в том числе и на казахском. Проект существует уже два года, в течение которого осуществляет интернет-вещание.

«Мы в основном публикуем новости, касающиеся тюркского мира. То есть это новости об экономике, политике, культуре и общественной жизни Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции», - проинформировал куратор проекта.

На официальную церемонию разрезания ленты прибыли представители госорганов, новостных агентств Азербайджана, а также главы дипломатических представительств тюркоязычных стран.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил коллектив проекта в связи с открытием офиса.

«Уверен, что вы будете вносить свой вклад в информирование мировой общественности о важных событиях тюркского мира, а также в развитие отношений в информационной сфере между тюркскими странами. Желаю успехов», - сказал дипломат.

К Turkic.World уже подключились Международное информационное агентство «Казинформ», Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА», Национальное информационное агентство Кыргызстана «Кабар» и Министерство иностранных дел Туркменистана.

Проект был представлен на медиа-форуме Организации тюркского сотрудничества в Стамбуле в 2021 году, а также стал официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum, IBF). В то же время Turkic.World был официальным медиа-партнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий «Teknofest 2022».