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    В Баку обсудили роль Великого Шелкового пути для тюркского мира

    26 Мая 2021, 17:21

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Международном фонде тюркской культуры и наследия Азербайджана прошла международная научная конференция, посвящённая роли Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, на мероприятии, организованном на тему: «Великий Шелковый путь и тюркский мир», прошла презентация книг «Азербайджан на Шелковом пути», которые изданы по инициативе и при поддержке Фонда на английском и русском языках. Издание книги является первой частью реализуемого Фондом масштабного международного проекта «Тюркоязычные государства на Великом Шелковом пути».

    В мероприятии приняли участие д иректор Фонда Гюнай Эфендиева, первый заместитель министра культуры АР Вакиф Алиев, генсек Национальной комиссии АР по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, послы стран-членов и наблюдателей организации, ученые и представители научной интеллигенции.

    Мероприятие cо вступительным словом открыла президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

    В ходе конференции участники обсудили роль Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами и продвижении историко-культурного наследия, обычаев и традиций тюркоязычных народов.

    Конференция прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Азербайджан Общество Тюркский мир
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