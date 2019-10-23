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    В Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

    23 Октября 2019, 14:10

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет 23-24 октября. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ожидается ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с участниками этого мероприятия.

    Напомним, Казахстан является наблюдателем в Движении неприсоединения.

    Встреча проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку. В саммите планируется участие делегатов из 158 стран и международных организаций.

    Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Внешняя политика Казахстана Азербайджан
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