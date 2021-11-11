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    В Баку бушует сильный ветер: есть пострадавшие

    11 Ноября 2021, 00:15

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер, который наблюдается в столице Азербайджана - в городе Баку, вызвал ряд осложнений для горожан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за сильного ветра в Баку различные травмы получили семь человек. Так, 3 мужчины и 4 женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести из-за погодных условий в столице. Пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

    Ветер также повалил дерево на припаркованные у обочины дороги автомобили возле Азербайджанского университета архитектуры и строительства в Ясамальском районе столицы. В результате транспортным средствам нанесен серьезный ущерб. Также на территории Национальной академии наук в этом же районе ветер повалил два дерева, которые повредили бордюры для тротуара.

    Тем временем, синоптики сообщают, что высота волн на Каспии достигла 3 метров. Это создало опасную ситуацию для работы буровых установок на море. Из-за чего в компании SOCAR сообщили, что 70 нефтяников эвакуированы с платформ из-за сильного ветра.

    «Работы на открытых площадках приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями», - заявили в компании.

    Что касается других превентивных мер властей, то на автомагистралях Баку в связи с сильным ветром снижена максимально допустимая скорость движения. Водителей призвали учитывать метеорологические факторы.

    В связи с непогодой управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям. В полиции призвали участников дорожного движения быть внимательными и не парковать транспортные средства в опасных местах. Водителям мопедов, мотоциклов и грузовиков рекомендовали ограничить свое передвижение.

    «Учитывая сильный ветер, водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность при движении рядом с высотными зданиями и деревьями», - заявили в полиции.

    Отметим, ранее синоптики Минэкологии предупредили жителей, что на территории страны наступит резкое похолодание. При этом скорость северо-западного ветра составит 18-23 метров в секунду, а порывами 32-35 метров.

    Кроме того, по районам страны до утра 12 ноября пройдут дожди, а в горах выпадет снег. Скорость западного ветра составит 15-20, а порывами 30-35 метров в секунду. Температура воздуха в горах также понизится на 5-10 градусов.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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