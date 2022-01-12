В азербайджанском экспертном сообществе приветствуют поддержку тюркоязычных стран казахскому народу – Ильгар Велизаде

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В азербайджанском экспертном сообществе приветствуют поддержку тюркоязычных стран казахскому народу. Об этом сказал глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя итоги состоявшегося 11 января 2022 года заседания Организации тюркских государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, относительно трагических событий в Казахстане политолог сказал, что случившееся – это, прежде всего, испытание для казахстанской государственности, и в такой сложный период братские тюркские государства должны были продемонстрировать свою поддержку Казахстану.

«Речь идет не только о словесной поддержке казахстанскому руководству и народу – тюркские государства выражают готовность оказать Казахстану самую деятельную помощь. В этом смысле, внеочередное заседание Организации тюркских государств – показательное мероприятие, на практике свидетельствующее о солидарности тюркского мира», - сказал он.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию в Казахстане, эксперт отметил, что по приглашению руководства страны там действует контингент миротворческих сил ОДКБ. Этот контингент на временной основе осуществляет защиту стратегических объектов с тем, чтобы высвободить силы казахстанских правоохранителей для борьбы с экстремистскими группами, которые особенно активны в ряде городов, в частности, в крупнейшем городе страны – Алматы.

По словам Ильгара Велизаде, в эти дни там проводится спецоперация, и Президент Токаев объявил, что через два дня из Казахстана начнется вывод войск ОДКБ, и процесс займет не более 10 дней.

«Это говорит о том, что казахстанское руководство обладает сегодня полнотой власти, имеет возможность прогнозировать развитие событий, и само определять параметры пребывания на своей территории миротворческих сил ОДКБ», - сказал спикер.

Политолог считает, что внутренние социальные, экономические сложности используются экстремистскими силами для реализации своих целей в Казахстане.

«Никакому логическому анализу не поддаются действия экстремистских групп, которые захватывали международный аэропорт, банки, громили супермаркеты. По всей видимости, речь идет не о спонтанных беспорядках, а о целенаправленных действиях для подрыва государственной власти», - полагает эксперт.

«Выявить виновников этих беспорядков, определить степень их вины и подвергнуть судебному наказанию – это внутреннее дело Правительства и народа Казахстана. В то же время мы понимаем, насколько сложно это сделать в сложившейся ситуации. Сложность заключается в том, что, к сожалению, по вине некоторых бывших представителей правоохранительных органов Казахстана было допущено попустительство, что позволило беспорядкам принять такие угрожающие масштабы», - отметил эксперт.

Напомнив заявление Президента Казахстана о начале в ближайшее время социально-экономических, политических реформ, Ильгар Велизаде подчеркнул, что эффективность реализации этих неотложных мер будет способствовать снижению напряженности и направлению всех процессов в мирное русло.

«И, естественно, очень важно подчеркнуть солидарность дружественных Казахстану тюркских стран. В свете этого, хотел бы прокомментировать звучащие порой мнения о том, что в результате ввода войск ОДКБ Казахстан может в той или иной степени ослабить внимание к участию в Тюркском совете. Думаю, таким мысли не имеют под собой никакой реальной основы. Дело в том, что Тюркский совет не является структурой по безопасности. В рамках Организации тюркских государств нет механизмов военного или силового вмешательства. Поэтому и ожидать, что Тюркский совет предложит Казахстану силовые механизмы, нет никаких оснований», - добавил он.

Политолог проинформировал, что у ОДКБ, членом которого является Казахстан, такие механизмы в лице сил быстрого реагирования есть.

«Поэтому в сложившейся ситуации Казахстан обратился к этой Организации. Опять же, к кому, по каким вопросам обращаться, это - исключительно прерогатива суверенного Казахстанского государства», - пояснил он.

По словам главы Клуба политологов, тюркская солидарность в свете этого свою актуальность абсолютно не утрачивает. Взаимодействие в рамках Тюркской платформы, и в частности, участие в ней Казахстана имеет ключевое значение. Казахстан не только активный участник процесса тюркского сотрудничества, он – инициатор целого ряда важных проектов в рамках этой платформы.

«Сегодня эти проекты реализуются, в том числе, при активном участии Казахстана и, несомненно, будут реализовываться в будущем. Речь идет как об экономических, так и гуманитарных проектах», - сказал он.

По словам политолога, испытание, выпавшее сегодня на долю Казахстана, приведет к укреплению государственных, политико-правовых институтов в этой стране, что послужит усилению ее роли в своем регионе, а также на пространстве тюркского сотрудничества. Противопоставлять Тюркский совет Организации Договора о коллективной безопасности – в корне неверно. Это может служить лишь силам, пытающимся разжечь конфликт интересов, столкнуть различных участников в этой географии в угоду своим узкокорыстным интересам.

«Конечно, мы должны такие попытки выявлять и осуждать всеми возможными способами. Конфликт интересов, которые пытаются спровоцировать в этом регионе, используя сложную политическую ситуацию в Казахстане, не может быть выгоден участникам нашего регионального процесса. Но он может быть выгоден и интересен тем силам, которые пытаются ослабить наше взаимодействие, противопоставить различные силы друг другу, и спровоцировать уже не просто конфликт интересов, а реальный конфликт, ослабив, таким образом, систему безопасности в нашем регионе. А этого нельзя допустить никоим образом, - подчеркнул политолог.

По его мнению, в ближайшее время будет дана оценка событиям в Казахстане, сделан правильный анализ, в том числе, на предмет сил, которые сегодня хотят противопоставить различные структуры в угоду своим интересам. Это нужно для того чтобы выработать общую платформу для создания устойчивых институтов, в том числе безопасности.

«Тюркский совет должен уже обратить внимание и на вопросы, связанные с обеспечением безопасности своих членов. Думаю, в рамках Совета возможно проведение работы над созданием соответствующих институтов». – сказал спикер.

Ильгар Велизаде обращает внимание на то, что сегодня безопасность людей может и должна быть гарантирована только их усилиями, усилиями самих стран-членов тюркской группы, самих государств, которые сегодня сталкиваются с различного рода вызовами и угрозами.



