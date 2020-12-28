В азербайджанских семьях со следующего года будет свой семейный врач

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане с 2021 года начнет применяться обязательное медицинское страхование по всей стране, благодаря которому граждане смогут пользоваться услугами семейного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По данным Государственного агентства обязательного медицинского страхования, семейный врач (участковый врач общей практики, участковый педиатр) - это врач, который оказывает первичную медико-санитарную помощь застрахованным лицам. Помимо скорой помощи, граждане должны в первую очередь обратиться к семейному врачу в случае проблем со здоровьем. После осмотра и лечения у семейного врача при необходимости оказания специализированной медицинской помощи выдается направление к врачу-специалисту.

«Для выбора семейного врача гражданин должен обратиться в ближайшее государственное медицинское учреждение по месту жительства, оказывающее первую медицинскую помощь (поликлиника, семейная поликлиника, сельский медицинский пункт), заполнить анкету, предъявив удостоверение личности, а также регистрационный документ», - отметили в агентстве.

«После выбора семейного врача гражданин регистрируется в медицинском учреждении и вправе выбирать или менять семейного врача, но не может подать заявление на регистрацию в двух и более медицинских учреждениях одновременно. Лицо может по своему желанию сменить медицинское учреждение, в котором зарегистрировано, не менее чем через 1 календарный год после регистрации. В случае смены места жительства необходимо будет оформить регистрацию в медучреждении по новому месту жительства», - добавили в агентстве.

Напомним, с 2021 года в административно- территориальных единицах Азербайджана все застрахованные лица будут пользоваться Пакетом услуг обязательного медицинского страхования, который охватывает более 1100 хирургических операций, в т.ч. кохлеарную имплантацию, замену суставов, аортокоронарное шунтирование, замену и восстановление сердечных клапанов и другие.

С 1 января 2020 года граждане в 23 городах и районах страны уже получают медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования. На втором этапе, с 1 января 2021 года, обязательное медицинское страхование будет применяться еще в 36 городах и районах страны. На третьем этапе, с 1 апреля 2021 года, граждане, зарегистрированные в городах Баку, Сумгайыт, Абшерон, Ханкенди, Губадлы, Зангилан, Шуша, смогут получать медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, с 2021 года обязательное медицинское страхование будет осуществляться по всей стране.