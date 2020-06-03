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В Азербайджане зафиксировано 325 случаев заражения

3 Июня 2020 23:00
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В Азербайджане зафиксировано 325 случаев заражения

БАКУ. КАЗИНФОРМ — Согласно сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, в стране в течение суток зафиксировано 325 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а также скончались пять человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время сегодня от COVID-19 вылечились 40 человек, в реанимации — 96 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 17 больных.

Всего, на данный момент в стране подтверждено 6 260 случаев инфицирования, скончались — 76 человек, вылечились — 3 665, продолжают лечение — 2 519. Больше половины зараженных находятся в Баку.


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Ключевые слова: Азербайджан, Коронавирус,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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