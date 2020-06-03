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В Азербайджане зафиксировано 325 случаев заражения
3 Июня 2020 23:00
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БАКУ. КАЗИНФОРМ — Согласно сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, в стране в течение суток зафиксировано 325 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, а также скончались пять человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В то же время сегодня от COVID-19 вылечились 40 человек, в реанимации — 96 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 17 больных.
Всего, на данный момент в стране подтверждено 6 260 случаев инфицирования,
Ключевые слова: Азербайджан, Коронавирус,
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